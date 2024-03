Marco Zelioli | la raccolta di poesie Momenti riflette su Dio e uomo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Lediraccolte in, con prefazione di Floriano Romboli per la Guido Miano Editore. Nella ricerca dell'autore nato a Monza nel 1951, sottolinea Romboli, "la situazione spirituale dell'non appare bloccata nell'esperienza penosa di dualità insuperabili, statiche e paralizzanti". Decisiva istanza catartica "il fermo richiamo a Dio, al suo amore, al piano da Lui concepito per la salvezza di ogni creatura". "Che senso ha la vita a questo mondo? - si chiedein L'eterna domanda - In Te riposa l'eterna domanda / dell'e trova risposta compiuta".