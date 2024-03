Marco Maddaloni lascia il Grande Fratello per un grave lutto | il comunicato della produzione | “Ti abbracciamo in questo momento di grande dolore”

(Di venerdì 1 marzo 2024)per. Il concorrente delhato, senza alcun preavviso, la Casa per “motivi personali“. Ad annunciarlo è stato l’ex judoka attraverso un post sul proprio profilo Instagram: “Un uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda – ha scritto l’italo albanese a corredo di una foto che lo ritrae accanto al suocero, alla moglie Romina Giamminelli e ai figli -. Sei stato un secondo padre per me, mi hai accolto nella tua famiglia 15 anni fa e da allora sono stato trattato proprio come un figlio. E ogni volta che ho avuto bisogno di affetto familiare trovavo rifugio a casa tua. Mi mancheranno i nostri infiniti pranzi domenicali. Mi mancherà un po’ tutto quel pezzo di mondo. Riposa in pace ‘On’ Mario”, ha ...

