Marco Maddaloni | è morto il suocero Mario | “Come una secondo padre”

(Di venerdì 1 marzo 2024) Un grave lutto ha colpito: è, ildel judoka, che ha prontamente lasciato la Casa del Grande Fratello dove era rinchiuso dallo scorso novembre. Dopo l’ultima diretta televisiva lo sportivo è entrato nel Confessionale e ha poi abbandonato il bunker di Cinecittà senza neppure salutare i suoi compagni.ha lasciato il Grande Fratello per un grave lutto Subito dopo la diretta del Grande Fratello di mercoledì 28 febbraio,è stato chiamato dagli autori del reality show in Confessionale e successivamente ha lasciato il gioco senza salutare gli altri concorrenti. La produzione ha prima annunciato un’uscita momentanea, poi ha condiviso un messaggio di vicinanza allo sportivo. “La ...

Dopo l'ultima diretta il judoka ha lasciato momentaneamente il reality e sui social network è esploso il caso per il suo mancato rientro (ilgiornale)

GF, Marco Maddaloni lutto: la grave perdita e il comunicato: Lo sportivo ha lasciato nei giorni scorsi la Casa di Cinecittà e oggi arriva l'annuncio sulla morte di suo suocero ...gossipetv

Marco Maddaloni, il grave lutto e l'uscita dalla Casa: «La squadra del GF ti abbraccia in questo momento di grande dolore»: Marco Maddaloni a sorpresa ha lasciato il Grande Fratello per «motivi personali». Nessun preavviso. L'uscita dell'ex judoka ...msn

Grande Fratello, grave lutto per Marco Maddaloni: Marco Maddaloni lascia temporaneamente la Casa del Grande Fratello: in puntata aveva manifestato insofferenza per la durata 'monstre' ...tvblog