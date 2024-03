Marcello e Jasna litigano dopo la rottura | interviene Maria de Filippi | “Calmiamoci | è imbarazzante”

(Di venerdì 1 marzo 2024)Messina eAmodei sono tornati a Uomini e Donnelacomunicata sui social poche settimane fa. "In tre giorni non ha avuto attrazione fisica nei miei confronti" si è lamentataprima che intervenissede: "Ora calmiamoci. Vorrei uscire da una situazione imbarazzante".

È già finita la storia tra Marcello Messina e Jasna Amodei , tra i protagonisti del trono over di questa edizione di Uomini e Donne . A rivelarlo, l'ex ... (fanpage)

La storia d’amore tra Marcello Messina e Jasna Amodei nata nel trono over di Uomini e Donne giunge al termine, come annunciato dal l’ex cavaliere stesso ... (anticipazionitv)

Nella puntata di Uomini e Donne , in onda oggi su Canale5, Marcello Messina e Jasna Amodei sono tornati in studio per raccontare la fine della loro storia e ... (comingsoon)

Uomini e Donne, Marcello e Jasna ospiti: volano stracci: "Niente mai abbastanza con te". Interviene Maria! [VIDEO]: Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Marcello Messina e Jasna Amodei sono tornati in studio per raccontare la fine della loro storia e volano stracci! Oggi, la nuova puntata di ...comingsoon

“Uomini e Donne”, chi è Jasna Amodei Età, lavoro e dove vive del trono over: Scopriamo di più su Jasna Amodei, la dama del Trono Over di Uomini e Donne, nota per le sue relazioni con i cavalieri Marco Spagna e Marcello Messina. “Uomini e Donne”, chi è Jasna Amodei Jasna Amode ...tag24

Marcello Messina e Jasnaa si sono lasciati dopo Uomini e Donne/ “Ha spettacolarizzato la storia sui social”: Marcello Messina e Jasna tornano a Uomini e Donne per annunciare la fine della storia e in studio scoppia la dura discussione.ilsussidiario