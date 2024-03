Marcello Balestra | “Dalla mi ha insegnato la sorpresa”

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 1 marzo 2024) Forse era scritto nel mio destino a breve termine che intervistassi, di ritorno al Teatro Bello di Milano domenica 3 marzo con lo spettacolo “Lucio c’è”, non in un giorno qualunque ma il 1 marzo 2024, a dodici anni esattiscomparsa di Lucio, con ancora nelle orecchie e nel cuore la magia de “La Sera dei Miracoli” e la tenerezza de “La Casa in riva al mare”, attraverso cui, appena 48 ore prima, la riproduzione casuale si è divertita a mandarmi dei segnali dal più prossimo futuro., anche Lucio era così fatalista? Più che fatalista Lucio era un visionario: ti portava a comprendere cose alle quali lui arrivava prima, forte di una grande sensibilità, e lo faceva attraverso le sue canzoni. La morte di Lucio mi ha talmente colpito che ricordo esattamente cosa ...