Maradona jr | «Papà mi confesso che si era sentito protetto dalla camorra A Napoli non riusciva più a vivere»

(Di venerdì 1 marzo 2024) Diego Armando jr ha raccontato a cuore aperto al Corriere della Sera il suo difficile rapporto col padre, Diego. Ma ha anche fatto un ritratto dell’ex campione azzurro e del suo amore perCosa pensava die dei napoletani? «Era innamorato. Chiedeva a Nino D’angelo di mandargli le canzoni e adorava Carmela, capolavoro di Sergio Bruni che lui pensava fosse di Mauro Nardi. Del primo scudetto mi diceva che la gioia fu incontenibile perché sentiva di aver vinto per una città intera ed era convinto che quel giorno fu per lui l’apice della felicità». Tante confessioni su alcuni rivali i sempre, tra cui Pelè «La sua sfortuna, raccontava, è stata che sono nato io. Altrimenti sarebbe stato il più forte al mondo. E invece sono io». Diego non avrebbe mai cambiato squadra, ilera nel suo cuore «In ...