Mara Venier fa tremare Mediaset | prima dell’intervista | il gesto per Barbara D’Urso

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 1 marzo 2024)sta preparando un’intervista che passerà alla storia: l’annuncio coinvolgerà l’ex conduttriceha sempre avuto il potere di trasformare le sue intervista in momenti di grande confidenza tra l’ospite che ha di fronte e il pubblico che segue da casa le sue trasmissioni. Il talento della conduttrice sta tutto, ovviamente, nella capacità di empatizzare con l’ospite e allo stesso tempo porre le domande che il pubblico farebbe se ne avesse la possibilità.– (Fonte: Instagram IG @) – (Cityrumors.it)Proprio per questo motivo, ormai da decenni, le interviste divengono attese come una sorta di ...