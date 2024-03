Mandorlo e folklore Ad Agrigento è primavera

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) L’evento più importante del palinsesto artistico della Città diè il ’in Fiore Sagra della’ che si svolgerà dal 9 al 17 marzo e come di consueto vedrà i gruppi folk presenti, sia adulti che bambini, esibirsi nelle piazze cittadine e nei principali teatri. Ma ad aprire la kermesse sarà il Concerto per la pace della cantante israeliana Noa, sabato 9 marzo al Teatro Pirandello (ore 21). Lo spettacolo conclusivo è invece il contest dinanzi al maestoso Tempio della Concordia tra le compagini folkloriche provenienti da ben 26 Paesi per contendersi il primo premio, il ’Tempio d’Oro’ del 66° Festival Internazionale del. Invece i gruppi partecipanti al 21° Festival ’I Bambini del Mondo’ provengono da Bulgaria, Costarica, Germania, Honduras, Kirghizistan, Korea, Polonia, Serbia, Turchia e ...