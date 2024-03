«Maltrattamenti nella Rsa? L’abbiamo scoperto dalle immagini dei carabinieri»

L’INDAGINE. Segnalazioni partite dai parenti degli ospiti della «Bramante». Una Oss ai domiciliari, divieto di esercitare per un anno per un’altra operatrice ... (ecodibergamo)

Maltrattamenti nella Rsa, le due dirigenti indagate: «Le accuse degli ex dipendenti Una ripicca»: Nell’indagine per Maltrattamenti ad alcuni anziani ospiti, sono state interdette dalla professione per un anno. Il pm Fabio Magnolo le incolpa — e il gip ha condiviso — di aver saputo ma di non essere ...bergamo.corriere

Maltrattamenti alla Rsa Bramante, le responsabili: “Mai ricevute segnalazioni. Grazie alle telecamere dell'Arma”: Pontida (Bergamo) – “Non abbiamo ricevuto segnalazioni da dipendenti o parenti. Se ci fossero stati sospetti, avremmo preso provvedimenti e sanato la situazione. Benvenute le telecamere dei carabinier ...informazione

Maltrattamenti nei confronti della madre: ventunenne denunciato: Maltrattamenti nei confronti della madre ... GIP del Tribunale di Reggio Emilia il provvedimento restrittivo di natura cautelare. Il procedimento, nella fase delle indagini preliminari, proseguirà per ...redacon