Maltempo | prorogata per tutta la giornata di oggi l’allerta meteo in Campania

(Di venerdì 1 marzo 2024) E’ stato ulteriormente prorogato l’avviso di allertaina causa delprevisto perladi, soprattutto in alcune zone. La Protezione Civile ha ulteriormente prorogato l’avviso di allertaingià in vigore di ulteriori 24 ore, solo su alcune zone del territorio. Dalle 23.59 di ieri le

Allerta meteo fino a mezzanotte: rischio idrogeologico per i temporali: E' stata prorogata fino alla mezzanotte di oggi, venerdì 1 marzo, l'allerta meteo della Protezione civile per il Maltempo su alcune zone della Campania. Le precipitazioni proseguiranno, anche a ...rainews

Vita indipendente: prorogata la scadenza per presentare i progetti: prorogata al 8 marzo la scadenza per domande di progetti di Vita Indipendente per persone con disabilità grave nella provincia di Macerata. Finanziamento del Fondo Nazionale per la non autosufficienza ...ilrestodelcarlino

Maltempo - Campania, proroga dell'allerta meteo gialla fino alle 23.59 di venerdì 1° marzo: La Protezione Civile della Campania ha ulteriormente prorogato il vigente avviso di allerta meteo di ulteriori 24 ore su alcune zone del territorio.Dalle 23.59 di oggi le precipitazioni proseguiranno, ...napolimagazine