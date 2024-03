Maltempo in Lombardia | allerta meteo gialla Milano | monitorati Seveso e Lambro

(Di venerdì 1 marzo 2024)– La breve tregua è finita. Un’altra giornata diin, con piogge intense su tutta la regione. Ieri la sala della Protezione civile ha emesso un’rischio idrogeologico e rischio idraulico. Ail Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumie per coordinare gli eventuali interventi in città. Le previsioniPer la giornata di oggi sono previste sullaprecipitazioni in generale deboli e a carattere sparso, a tratti moderate e più continue sui settori prealpini e di alta pianura occidentali. Nel complesso delle 24 ore, sono attesi accumuli tra 5-20 mm su settori ...

