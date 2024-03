Maltempo in Italia | Giuliacci | “Ecco cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni”

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il meteorologo Andreain esclusiva ai nostri microfoni: “Ilnon sembra destinato a lasciare il nostro Paese”. L’continua a fare i conti con il. Manei? Abbiamo fatto il punto in esclusiva con il meteorologo Andrea. L’continua ad essere sotto la morsa del– Notizie.com – © AnsaAndrea, ilsta colpendo il nostro Paese.nei? “E’ previsto ancoratra oggi e il fine settimana. La nuova ...

Nella regione, più a rischio la zona del bacino del Basso Brenta - Bacchiglione. allerta arancione in Emilia Romagna Il Maltempo non molla l'Italia e ... (sbircialanotizia)

Pubblicato il 1 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Il Maltempo non molla l'Italia e soprattutto il Veneto dove, anche oggi venerdì 1 marzo, è ancora allerta rossa ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – Il Maltempo non molla l’Italia e soprattutto il Veneto dove, anche oggi venerdì 1 marzo, è ancora allerta rossa per le condizioni meteo , con ... (ildenaro)

Meteo, weekend di tempesta: forti piogge e venti di burrasca. Tanta neve in arrivo, alto rischio valanghe. Ecco dove: Weekend con un deciso peggioramento delle condizioni meteo in tutta Italia. Anche se al Nord dove sono già tornate le piogge e anche le nevicate, non è questo il Maltempo di cui si preoccupano gli ...corriereadriatico

Lanciato il primo prodotto della ex Whirlpool di Napoli: "La nuova società - spiega il ceo di Igf, Felice Granisso - vuole essere un esempio di reshoring nel comparto del fotovoltaico, riportando in Italia produzioni che oggi dipendono fortemente ...ansa

Meteo Milano: weekend di pioggia. La previsione di Giuliacci: Si intravede una fase più asciutta, ma potrebbe durare poco La perturbazione che raggiungerà il Nord Italia nella giornata di domenica, porterà qualche strascico di Maltempo anche lunedì 4 marzo, ...meteogiuliacci