Maltempo | De Poli Udc | ‘dare garanzie a cittadini e imprese su indennizzi’

(Di venerdì 1 marzo 2024) Roma, 1 mar. (Adnkronos) – ?In Senato presenterò un?interrogazione parlamentare indirizzata al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, affinché dal governo arrivi una risposta di vicinanza concreta ai territori colpiti dall?eccezionale ondata diin Veneto, in modo particolare nel vicentino e nel padovano. Chiediamo il riconoscimento dello stato di crisi (richiesto dalla Regione Veneto e dal presidente Luca Zaia) e, successivamente, lo stanziamento dei fondi necessari per garantire i ristori dovuti alle popolazioni interessate?. Lo afferma il senatore Udc, Antonio De. ?L?emergenza sta gradualmente rientrando e ci auguriamo che la situazione possa migliorare. Ora il nostro territorio deve misurarsi nuovamente con la conta dei danni. Numerosi sono gli smottamenti nell?ovest vicentino, nella Valle dell?Agno e nel Bassanese, mentre frane e ...