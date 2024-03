Maltempo | allerta meteo arancione e gialla per rischio idraulico domani 2 marzo | le regioni coinvolte

(Di venerdì 1 marzo 2024) La Protezione civile ha lanciato un nuovo avviso di condizionirologiche avverse e valutato per, sabato 2, unaper alcune zone dell'Emilia Romagna e unain cinque

zone del Veneto in allerta rossa, altre in allerta arancione come zone dell’Emilia-Romagna oggi. Per altre regioni fra cui la Puglia oggi Codice giallo ... (noinotizie)

Milano – La breve tregua è finita. Un’altra giornata di Maltempo in Lombardia , con piogge intense su tutta la regione. Ieri la sala della Protezione civile ha ... (ilgiorno)

E’ stato ulteriormente prorogato l’avviso di allerta meteo in Campania a causa del Maltempo previsto per tutta la giornata di oggi , soprattutto in alcune ... (2anews)

Maltempo in Emilia Romagna, il Secchia minaccia Modena chiusi i ponti. allerta meteo della Protezione Civile anche per sabato: L’Emilia Romagna è stata colpita da un’ondata di Maltempo che ha portato piogge incessanti ... dove è stata emessa un’allerta meteo arancione per la giornata di sabato 2 marzo 2024. Le autorità ...meteogiornale

Maltempo in Veneto: permane la fase di attenzione lungo alcuni bacini regionali: «Alla luce del miglioramento delle condizioni meteo, - si legge in una nota della Regione Veneto - permane l’allerta gialla (fase di attenzione) per criticità idrogeologica e idraulica nei bacini dell ...veronasera

Maltempo, al sud della Toscana codice giallo fino alle 7 di sabato 2 marzo: Firenze: Ancora pioggia su gran parte della Toscana a causa della perturbazione in transito fra oggi, venerdì 1 marzo, e domani, sabato 2 marzo. Per la giornata di oggi si conferma il codice giallo ...maremmanews