Maltempo | allerta meteo arancione e gialla per rischio idraulico domani 2 marzo | le regioni coinvolte

(Di venerdì 1 marzo 2024) Ilnon si placa e piogge e temporali continueranno imperversare anche nelle prossime ore e nel weekend su molte zone del Paese, in particolare sulledel nord. Per questo la Protezione civile ha valutato per, sabato 2, una nuovaper, temporali eidrogeologico su cinquedel centro nord. Il bollettino nazionale di criticità e diper, sabato 2, indicasu cinque. Oltre a Emilia Romagna,in alcuni ...

Milano – La breve tregua è finita. Un’altra giornata di Maltempo in Lombardia , con piogge intense su tutta la regione. Ieri la sala della Protezione civile ha ... (ilgiorno)

E’ stato ulteriormente prorogato l’avviso di allerta meteo in Campania a causa del Maltempo previsto per tutta la giornata di oggi , soprattutto in alcune ... (2anews)

La Protezione civile ha lanciato un nuovo avviso di condizioni meteo rologiche avverse e valutato per domani , sabato 2 marzo , una allerta arancione per alcune ... (fanpage)

Maltempo in Veneto: permane la fase di attenzione lungo alcuni bacini regionali: «Alla luce del miglioramento delle condizioni meteo, - si legge in una nota della Regione Veneto - permane l’allerta gialla (fase di attenzione) per criticità idrogeologica e idraulica nei bacini dell ...veronasera

Maltempo in Emilia Romagna, il Secchia minaccia Modena chiusi i ponti. allerta meteo della Protezione Civile anche per sabato: L’Emilia Romagna è stata colpita da un’ondata di Maltempo che ha portato piogge incessanti ... dove è stata emessa un’allerta meteo arancione per la giornata di sabato 2 marzo 2024. Le autorità ...meteogiornale

Maltempo, al sud della Toscana codice giallo fino alle 7 di sabato 2 marzo: Firenze: Ancora pioggia su gran parte della Toscana a causa della perturbazione in transito fra oggi, venerdì 1 marzo, e domani, sabato 2 marzo. Per la giornata di oggi si conferma il codice giallo ...maremmanews