Maltempo a Reggio Emilia | Po | Enza e Crostolo sotto controllo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 1 marzo 2024), 1 marzo 2024 - Ha iniziato a calare il livello del Po all’idrometro reggiano di Boretto, dove a mezzanotte ha raggiunto la quota di 3,90 centimetri, stabilizzandosi sui 3,77 metri dodici ore più tardi. Una quota che resta al didei valori di guardia, anche di prima allerta, sinteressare gli argini maestri, ma solo alcuni tratti di golena aperta, quella più vicina al letto del fiume. Non si registrano problemi neppure al torrente, dove dalla scorsa notte il livello è aumentato all’idrometro del ponte di Sorbolo, fra Brescello e Parma, ma restando a quote “sicure”, al didei 10 metri, ma soprattutto dagli 11 metri che, in automatico, prevedono la chiusura del ponte al traffico stradale e ferroviario. A monte si registrano un calo, all’idrometro di ...