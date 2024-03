Malattie dell’orecchio per un cittadino su cinque Controlli gratuiti per diagnosi e cure precoci

(Di venerdì 1 marzo 2024) In occasione della giornata di sensibilizzazione sullee dell’udito dal titolo “Sordità: una pandemia silenziosa“, al San Matteo oggi dalle 9 alle 12 si effettuanoaudiometriciall’ambulatorio di audiometria che si trova al terzo piano del padiglione 43 del Dea. Per accedere al controllo gratuito è necessario prenotarsi utilizzando l’app Zero coda. Lee i conseguenti disturbi uditivi sono estremamente frequenti, interessando oltre un miliardo e mezzo di persone nel mondo e più di 13 milioni di italiani, unsu. E la previsione è quella di un forte incremento; l’Oms stima, infatti, che nel 2050 unsu quattro soffrirà di un disturbo uditivo. Se si ...

