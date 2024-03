Maglione | lavori IPM di Airola | “si è entrati nella fase esecutiva”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 1 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Irelativi alla facciata dell’IPM die quelli strutturali finanziati dal PNRR sono arrivati. Queste sono le rassicurazioni che ho raccolto dagli uffici del Provveditorato con cui c’è un costante confronto”. – la nota di Pasquale, ex deputato del M5S “Inoltre dagli stessi uffici ho avuto anche la rassicurazione chedi definizione del progetto esecutivo, relativo agli oltre 15 mln di € finanziati attraverso il PNRR, verrà accolta anche la mia richiesta di fare in modo che i locali che danno sul corso Montella siano resi fruibili alla cittadinanza. Ricordo che durante la scorsa legislatura sono stati finanziati per la struttura oltre i già citati 15 mln di € anche altri 420 ...