Magaldi | stoccaggio termico per decarbonizzare le industrie | case history al Key-Energy Transition Expo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 1 marzo 2024) “Nei prossimi anni le tecnologie per la produzione di energia eolica e solare sono destinate a costituire l’ossatura della decarbonizzazione e rappresenteranno il 95% della crescita mondiale delle rinnovabili. Un elemento fondamentale di questo cambiamento rivoluzionario della è la tecnologia degli accumuli, la quale è strettamente connessa al concetto di non programmabilità delle fonti rinnovabili”. Lo ha messo in evidenza oggi, mercoledì 29 febbraio 2024, Letizia, vicepresidente esecutivo diGreenin occasione della presentazione del rapporto “Filiere del Futuro. Geografia produttiva delle rinnovabili in Italia”, nell’ambito di KEY – The, in corso a Rimini. “L’evoluzione verso sistemi di accumulo sempre più sofisticati e efficienti – ha ...