Mafia | 12 arresti in Sicilia per voto di scambio | estorsioni e droga

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 1 marzo 2024)elettorale politico-mafioso,, detenzione di armi e stupefacenti, introduzione in carcere di dispositivi telefonici, con i quali dal carcere gestivano i loro affari. Sono solo alcune delle accuse contestate a 12 persone gravemente indiziate di essere organizzatori ed affiliati al Clan Nardo operante nell'area nord della provincia di Siracusa e ritenuta costola della famiglia di cosa nostra catanese Santapaola Ercolano. Dieci di loro sono finite in carcere e due ai domiciliari, in esecuzione di un'ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Catania, su richiesta della Procura Distrettuale Antied eseguita dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Siracusa.