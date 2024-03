MacPaw Setapp sarà il primo store alternativo per iOS in Europa | app gratis | canone mensile

Setapp è il primo app store alternativo per iOS: app gratis pagando un abbonamento: È stato annunciato il primo app store alternativo ad iOS. Si tratta di Setapp, che sarà disponibile gratuitamente.tech.everyeye

This is the first iOS App Store alternative in European Union: Setapp is one of the first third-party iOS app stores to go live in the European Union as the Digital Markets Act goes into effect later in March. MacPaw announced a beta version of its Setapp, an ...timesofindia.indiatimes

Setapp sarà il primo App Store alternativo per iOS nell’Unione Europea: Tra due settimane sarà possibile per gli sviluppatori pubblicare pubblicare nell'Unione Europea i propri store di terze parti anche su iOS. Il primo che potrebbe fare la sua comparsa su App Store semb ...hwupgrade