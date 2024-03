M O | Ue verserà 50 milioni all' Unrwa

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 1 marzo 2024) 16.10 La Commissione europea procederà al pagamento di 50euro all', l'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, e aumentarà il sostegno di emergenza ai palestinesi di 68di euro nel 2024. Lo comunica l'esecutivo comunitario in una nota. L'"ha acconsentito di rafforzare il suo dipartimento di investigazione interna e governance", si precisa nella nota che ricorda "le gravissime accuse" mosse a fine gennaio da Israele su un presunto coinvolgimento del personalenell'attacco del 7 ottobre.