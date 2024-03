M O | liberati a sorpresa 50 palestinesi

(Di venerdì 1 marzo 2024) 10.38 Israele ha liberato la scorsa notte acirca 50 detenutiSecondo i media -che citano il servizio interno Shin bet e l'esercito israeliano- la decisione è dovuta al sovraffollamento nelle carceri e all'imminente scadenza della carcerazione provvisoria Il ministro alla Sicurezza Gvir parla su X di un gesto distensivo in vista del Ramadan, e lo ritiene un errore. Intanto Israele ha consegnato ai negoziatori al Cairo la lista deiche non è disposto a liberare in caso di accordo su tregua e rilasci.

