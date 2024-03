Lyon Villeurbanne-Olimpia Milano | Eurolega | ultime e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 1 marzo 2024) Un venerdì che vedrà protagoniste due formazioni con diversi orizzonti in questabasket 2023/24. In realtà è un’occasione ghiottissima per la compagine ospite che planerà nella vicina Francia in cerca di un successo che regalerebbe un nuovo impulso alla classifica. I padroni di casa digiocheranno, semplicemente, per regalare una delle pochissime soddisfazioni al pubblico casalingo in questo cammino europeo fortemente negativo messo in piedi dai transalpini. Gli ospiti di, invece, proveranno a reperire una vittoria che terrebbe in vita una qualificazione al turno successivo che a oggi sembra essere davvero complicata da centrare. I meneghini dovranno mettere in piedi, infatti, un filotto di affermazioni da grande squadra. Ecco tutto quello che c’è da sapere su ...