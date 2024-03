Lutto nel cinema | è morto il regista Paolo Taviani

(Di venerdì 1 marzo 2024) E'a Roma, all'età di 92 anni, il. Nei suoi 60 anni di carriera comeha diretto, tra gli altri, La masseria delle allodole, Una questione privata e La notte di San Lorenzo. Nel 2012 ha ricevuto il premio come miglior regia al David di Donatello per il film Cesare deve morire. Dal 1978 al 2012 ha vinto 10 premi: David di Donatello (1978, 1983, 1985, 1989, 2012), Festival di Venezia (1986), Nastri d'Argento (1978, 1983, 1985). Ricoverato nella clinica Villa Pia a Roma, accanto a lui la moglie Lina Nerlie i figli Ermanno e Valentina. Lunedì 4 marzo ci sarà la cerimonia laica funebre alla Protomoteca del Campidoglio dalle 10 alle 13.Con il fratello Vittorio (scomparso all'età di 88 anni il 15 aprile 2018) ha formato una coppia tra le più ...

