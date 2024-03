“L’unica democrazia del Medio Oriente” fa strage di persone che vogliono mangiare

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di venerdì 1 marzo 2024) Roma, 1 mar – Non si dovrebbe neanche commentare l’ultimo, squallido, triste massacro commesso dall’esercito di Israele in Palestina. Ben 112fatte fuori mentre svolgevanoattività da svolgere, in mesi drammatici di guerra: raccogliere i pochi aiuti umanitari – nella fattispecie alimentari – che arrivano. Per continuare ad esercitare quell’istinto di sopravvivenza che è in ognuno di noi. Non per sperare, non per guardare al futuro con il benché minimo ottimismo. Solo per sopravvivere. Ma a quanto pare, neanche questo è concesso. Israele fain Palestina. Per Tel Aviv non è lecito neanche nutrirsi Nessuna pietà, nessun rimorso, nessun dolore. Se non quello dei palestinesi, costretti da decenni ad essere già emarginati e perseguitati, cacciati dalle loro case senza una ragione, senza un perché, se non la volontà di ...