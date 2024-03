Lumezzane | voglia di riscossa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 1 marzo 2024)(Brescia) Ilanche questa settimana scende in campo di venerdì e lo fa con il preciso intento di "cancellare" la rimonta subita con la Giana: "È stata una partita che non ha lasciato strascichi – spiega l’allenatore rossoblù Arnaldo Franzini – Anche perché l’incontro è stato deciso da due episodi sfortunati che possono capitare, ma che devono essere da stimolo. Il nostro compito è quello di rialzarci subito e arrivare a tagliare il traguardo della salvezza aritmetica. La pressione nei ragazzi è quella giusta". Premesse per far bene che dovranno fare i conti con un avversario ostico come l’Arzignano: "Si tratta di una squadra che è sempre difficile da affrontare – spiega il tecnico valgobbino – Lo abbiamo già visto nei due precedenti stagionali. Un compagine che ha importanti qualità davanti e che ci proporrà una sfida dura. Noi, ...