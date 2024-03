Luci spente e camerieri non vedenti Et voilà | la cena al buio è servita

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 1 marzo 2024) EMPOLI "L’essenziale è invisibile agli occhi": una delle frasi più importanti de “Il Piccolo principe” di Antoine de Saint-Exupéry, di certo la più famosa, potrebbe essere il giusto aperitivo per chi si appresta a partecipare a questa speciale conviviale. Al circolo di Casenuove di Empoli, venerdì 15 marzo, alle 19.30, si terrà unaal. Un’iniziativa dalla duplice funzione: da una parte offrire un’esperienza unica, dove poter usare tutti i sensi escluso quello della vista per una serata fatta di gusto, suoni e odori; dall’altra raccogliere fondi per l’associazione “Aristogatti” che gestisce il gattile di Empoli. L’idea di unaè venuta a Stefania Iacomelli (che riceve anche le prenotazioni al 339 4832989) insieme all’amica Simona. Stefania, affetta fin dalla nascita da ...