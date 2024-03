Lucchese | una china pericolosa Rossoneri al bivio della stagione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Prima l’ad Lo Faso, poi l’allenatore Gorgone avevano detto che, nel giro di una quindicina di giorni (trasferta di Pescara, semifinale di coppa a Padova, gara interna contro il Rimini), lasi sarebbe giocata una grossa fetta del futuro. Falliti i primi due appuntamenti, ora rimane lo scontro diretto con il Rimini per salvare unasin qui deludente o, comunque, nettamente inferiore alle previsioni, quando in società si pensava di conquistare il quinto-sesto posto o, comunque, di fare meglio dello scorso anno (ottava, con 51 punti). Al termine del match dell’"Euganeo" è scattata la contestazione dei 500 tifosipresenti. Nel mirino sono finiti Gorgone in primis, poi alcuni giocatori, infine la dirigenza (non Bulgarella). Contestazione poi proseguita al ritorno...