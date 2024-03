Lucchese - giovanili Turno di riposo per la Primavera» Poi il rush finale

(Di venerdì 1 marzo 2024)diper la "" che, dopo le diverse gare giocate così ravvicinate, tra campionato e "Viareggio Cup", può tirare il fiato in vista della fasedel torneo. I rossoneri sono impegnati nel cercare di evitare i play-out: un’impresa molto difficile, visto che le formazioni davanti stanno iniziando a correre e a portare a casa punti pesanti. I ragazzi di Di Stefano sono ancora al penultimo posto, con 12 punti, davanti alla Carrarese, ancora ferma a 9; ma, adesso, la formazione subito davanti, il Lecco, è a 20 punti, con ben otto lunghezze sulla. Punti di distacco che rischiano di essere tanti da recuperare da qui alla fine, ma la speranza è l’ultima a morire. Anche perché lavista nella "Viareggio Cup" farebbe ben sperare anche per il campionato, ...

Lucchese-Rimini, biglietti in vendita: Parte nel pomeriggio la prevendita dei biglietti per la gara tra Lucchese e Rimini in programma domenica prossima con inizio alle 14. Oltre che nei consueti punti vendita (Lucca Carta - Porcari e La P ...gazzettalucchese

VENTITRE’ GIOVANI PER LA MONTECARLO CICLISMO: è da sempre una base di sicuro affidamento per i giovani da avviare al ciclismo. Ha avuto anche un paio di atleti poi diventati grandi campioni come Michele Bartoli e Marco Giovannetti. Nella stagione ...tuttobiciweb

Lucchese - QUI PADOVA. Torrente: "Servirà la gara perfetta». Valente in dubbio: L'allenatore Torrente della squadra biancoscudata si prepara alla sfida con la Lucchese, sottolineando l'importanza di segnare due gol per avanzare. Promette una grande prestazione e conferma ...lanazione