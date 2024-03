Luca Bizzarri e i politici che ’Non hanno un amico’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 1 marzo 2024) Un po’ in sordina, fuori abbonamento, domani alle 20.30 calca le tavole del Bonci l’attore e conduttore televisivo. L’artista, noto al pubblico per il duo che forma con il collega Kessisoglu, porta in scena "Nonun amico", scritto insieme all’autore Ugo Ripamonti. Ispirato all’omonimo podcast edito da Chora Media, il testo, grazie all’arguta satira difotografa un nuovo millennio confuso tra la nostalgia del Novecento e il desiderio di innovazione tecnologica e sociale. E porta il pubblico a ridere delle debolezze in cui si riconosce, in un’ora e mezzo di racconto che restituisce quell’immagine di noi che rifiutiamo di vedere e che di primo acchito pare uno specchio deformante. Il tutto ha preso le mosse da un post chepubblicò su Twitter nei ...