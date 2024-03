Lotto | vinti 50mila euro a Rufina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 1 marzo 2024)(Firenze), 1 marzo 2024 – La fortuna si è fermata adove sono staticon il gioco del 10e. Nella località in provincia di Firenze, come riporta Agipronews, è stato giocato un “9 Oro” vincente nell'estrazione abbinata a quella deldi giovedì 29 febbraio. L'ultimo concorso del 10eha distribuito 20,7 milioni di, per un totale di 674 milioni da inizio anno.