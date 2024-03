Lotito vuole fare causa alla Figc | «La Serie A deve essere la nuova Premier League»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il presidente della Lazio e senatore di Forza Italia ClaudioFederazione Italiana Giuoco Calcio. «Lei ha mai visto una società in cui chi mette i soldi vede poi decidere in tutto e per tutto gli altri che quella società stessa la compongono? Noi oggi viviamo in un paradosso giuridico. Il presidente della Federcalcio viene eletto, come si dice in gergo, dai “voti delle componenti”. E lì, a quel tavolo, facciamo la parte dei ragazzini al tavolo degli adulti. La Lega di A marginale, quella diC decisiva: ma stiamo scherzando?», ha detto durante i festeggiamenti del presidente dell’Ordine dei Giornalisti Guido D’Ubaldo, come riporta oggi Repubblica. Il meccanismo «Lei ha mai visto una società in cui chi mette i soldi vede poi decidere in tutto e ...