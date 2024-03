L’ordine globale è collassato a Gaza. Gli strali di Erdogan contro Netanyahu

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 1 marzo 2024) La crisi a? Spia del collasso del. Questa la certezza che il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an ha posto come base per aprire i dibattiti del terzo Antalya diplomacy forum (Adf), appuntamento che ospita 147 Paesi, con 4.500 partecipanti, tra cui 19 capi di Stato, 73 ministri e 57 rappresentanti internazionali impegnati in 52 panel. Una tregiorni di relazioni e partnership, oltre che di analisi, legati dal fil rouge tessuto con costanza dallo stesso Erdo?an: riuscire ad essere player in tutte le partite che si giocano, sia nel Mediterraneo che in Medio Oriente, in Africa e nel Caucaso. Ankara attore, questa l’intenzione del suo ras. Dalla diplomazia all’influenza fisica La diplomazia è il miglior strumento per la risoluzione dei conflitti. Parole che Erdo?an, tuttavia, ha fatto seguire da ...