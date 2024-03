Lookbook delle sneakers adidas | l’edizione primaverile

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 1 marzo 2024) Con l’arrivo della primavera, arriva anche il momento perfetto per dare uno sguardo al mondo. La nota casa di moda sportiva ha sempre tenuto il passo con le tendenze, combinando stile e funzionalità in modo unico. Qui di seguito proporremo una lista di quelli che sono i modelli diche fanno parte dele che andranno per la maggiore in questa nuova stagione, sottolineandone le caratteristiche estetiche e funzionali.Originals Superstar: un’icona da non sottovalutare LeOriginals Superstar hanno fatto il loro debutto nel lontano 1969 come scarpe da basket, ma è negli anni ’80 che hanno raggiunto lo status di icona della cultura...