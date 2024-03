Longhi | «Inter | più di una riabilitazione Ecco cosa mi piace»

(Di venerdì 1 marzo 2024) Nell’analizzare la stagione dell’, Brunoa TMW Radio fa il punto sulle qualità della squadra e sui meriti di Simone Inzaghi e della dirigenza.– Questo il pensiero di Brunosulla grande stagione dell’: «Che due anni fa si fece soffiare lo Scudetto è roba vechia. Non possiamo cancellare i meriti attuali. Quello che sta succedendo oggi è più di unaper Inzaghi, Marotta e tutta la società. Mila consapevolezza che hanno della loro forza e la pazienza. Stanno dando tutti molto, ieri sera Sanchez sembrava quello di un tempo».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

