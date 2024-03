Longari | «Zhang? Un’ipotesi ora è poco realistica! Via virtuosa»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 1 marzo 2024)ha parlato del futuro di Steven, presidente dell’Inter. A detta sua, il futuro del club adesso sembra più chiaro e certo. CONTINUITÀ ? Gianluigia Sportitalia.com sul futuro societario dell’Inter di: «La spada di Damocle della restituzione del prestito da parte dipreoccupa molto meno di quanto sembrava poter fare qualche mese fa. La via intrapresa è, ed i ricavi stanno beneficiando dei risultati con una correlazione che induce all’ottimismo. Se anche la questione main sponsor dovesse essere risolta per il prossimo quinquennio con incassi paragonabili a quelli delle squadre al top del calcio continentale come sembra, ecco che l’ipotesi che Stevenpossa abbandonare il tavolo, seppur da vincitore,...