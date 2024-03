L’occupazione cala a gennaio | risalgono gli inattivi che non cercano lavoro

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 1 marzo 2024) L’Istat ha diffuso i dati sul tasso di occupazione italiano a2024.no, anche se solo lievemente, sia gli occupati che i disoccupati, mentre crescono le persone che non sono in cerca di, i cosiddetti. Quest’ultimo dato conferma una tendenza degli ultimi mesi del 2023 dopo anni di cali quasi costanti in questa popolazione. Ad aver trovatoo ad aver rinunciato a cercarlo sono più che altro uomini tra i 15 e i 49 anni, mentre la disoccupazione è aumentata tra le donne e le persone con più di 50 anni. Stabile il tasso di disoccupazione generale, mentre aumenta ancora quello giovanile, che sfiora il 22%. Aumentano gli, il dato sul2024, rispetto a dicembre, glisono ...