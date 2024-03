L' occupazione a gennaio resta quasi stabile | i dati Istat

(Di venerdì 1 marzo 2024) L'ha pubblicato isul mercato del lavoro relativi al mese di. Nel primo mese del 2024 gli occupati calano rispetto a dicembre 2023, ma aumentano su base tendenziale. L'indica una riduzione di 34mila unità (-0,1%) su dicembre, mese in cui si è registrato un valore record, e una crescita di 362mila unità (+1,6%) su2023. Rispetto a un anno fa il trend si conferma dunque in crescita. In particolare, l'su base congiunturale cala tra gli uomini, gli under 34, i dipendenti a termine, gli autonomi; cresce invece tra le donne e chi ha almeno 50 anni. Il tasso discende al 61,8% (-0,1 punti) su base mensile, quello di inattività sale al 33,3% (+0,2 punti) mentre il tasso di disè ...

