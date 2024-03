L’obiettivo di Putin e della sua nuova minaccia nucleare

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il presidente russo ha parlato più voltepossibilità di usare armi nucleari. Ora lo ha detto in risposta alle dichiarazioni di Macron sull’invio di truppe in Ucraina. Ma è sempre bene prendere sul serio. Leggi

La richiesta di una grande Fiaccolata nazionale per onorare la memoria di Aleksej Navalny e per condannare il regime di Putin – che si sospetta abbia causato ... (ildifforme)

Putin: “L’Occidente rischia di provocare una guerra nucleare che devasterebbe la civiltà”: Le nazioni occidentali, ha sottolineato Putin, “devono rendersi conto che abbiamo anche armi che possono colpire obiettivi sul loro territorio. Tutto ciò minaccia davvero un conflitto con l’uso di ...tpi

Omicidio Navalny. Chi accredita Putin Conversazione con Francesco Sisci di Giuseppe Rippa: dopo che nei giorni scorsi la vedova Yulia Navalnaya aveva invece accusato direttamente il presidente Vladimir Putin di averlo fatto avvelenare con l'agente nervino Novichok…” - così l’Agenzia Ansa ...agenziaradicale

Meloni in Nord America. In agenda Ucraina e Putin, Gaza e Nethanyau. Dossier più difficili di quelli interni: Ci sono le continue minacce di Putin: tra quindici giorni in Russia si vota e si ... la prioritaria attenzione nei confronti dell'Africa, con l'obiettivo di costruire un modello di partnership ...notizie.tiscali