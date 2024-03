Lo stato delle Terme Intervento tampone già sul tavolo dei soci | Chiusura? Dannosa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 1 marzo 2024) La necessità di eseguire unal Tettuccio e alle Tamerici, per far fronte alle criticità più urgenti dell’edificio, è da qualche settimana suldei, Comune e Regione. Il sindaco Luca Baroncini e l’assessore regionale Stefano Ciuoffo hanno incontrato i responsabili della Soprintendenza, nei giorni scorsi, a Firenze. Le Belle Arti, secondo indiscrezioni, ritengono che una eventualedel Tettuccio sarebbe ancora piùper le condizioni in cui versa la struttura. Per questo, la Soprintendenza ha fatto alcune prescrizioni per limitare l’accesso in determinati punti dell’edificio. L’avvio di unappare comunque necessario alla proprietà dell’azienda ...