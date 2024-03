Lo stato dell’arte della ristorazione in Italia

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 1 marzo 2024) L’evoluzionecucinana mi pare segua quattro percorsi (escludo quelli di coercizione gastronomica quali ospedali, scuole, aziende, carceri, sebbene numericamente siano rilevanti), che si sono delineati già negli anni Ottanta e ora, causa la globalizzazione, si possono vedere con una sostanziale facilità di analisi. Il contestono, fatto di migliaia di borghi, piccole città; ancora oggi composito, vario, fortemente frammentato in comuni, come fossimo ancora in pieno Medioevo, ha rallentato il percorso che in altre nazioni è ormai definitivo, ma non sono sicuro potrà opporsi ancora per molto. Nelle grandi città sembra definitivo. Inoltre le aziende che offrono cibo, bevande e servizio insono più di 340.000, che è una cifra folle se rapportata al numero di abitanti/clienti e misurando il ...