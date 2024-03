Lo spread tra Btp e Bund sale a 145 punti

(Di venerdì 1 marzo 2024) a metà seduta, dopo un avvio stabile a 142. Il rendimento del decennale italiano è in aumento di quattrobase al 3,88%. In crescita di quattroanche i tassi del titolo di Stato a dieci anni della Spagna al 3,32% e quello della Grecia al 3,48 per cento.

Lo spread tra Btp e Bund apre stabile a 142 punti: Lo spread tra Btp e Bund apre stabile a 142 punti. Il rendimento del decennale italiano sale al 3,85%, rispetto al 3,83% della vigilia.ansa

Borse oggi 1 marzo | Milano in positivo, l’attesa per i dati sull’inflazione: L’attesa per una serie di dati macroeconomici tra cui gli indici Pmi del settore manifatturiero e l'inflazione. Tutti elementi che serviranno alla Bce per valutare un allentamento della politica monet ...corriere