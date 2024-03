Lo sfogo della Polizia | “Dalla politica parole vergognose Pretendiamo le dimissioni”

(Di venerdì 1 marzo 2024) Andrea Cecchini, del sindacato Italia Celere: “Una consigliera Regionale toscana ha detto che ci siamo meritati gli sputi. Un’offesa a chi serve lo Stato ed è morto per il nostro Paese” “In questo momento credo di rappresentare l’animo di tutti i poliziotti italiani, che stanno soffrendo per tutto ciò che è successo. Di fronte ad un ordine legittimo, non possiamo pagare noi. E sentire dire da una consigliera regionale, che gli sputi in faccia ai poliziotti erano meritati, oltre ad essereumilianti, non fanno altro che denigrare, gettare fango e umiliare l’intera categoria, che è fatta anche di uomini e donne che hanno perso la vita e lasciato soli i loro familiari, per servire il nostro Paese”. Andrea Cecchini, portavoce di Italia Celere, uno dei principali sindacatiitaliana, è durissimo nei confronti di Silvia ...

Il vicepremier a Cagliari: "Per me la droga è morte. Drogarsi è da cogl...". Poi l'annuncio di un'ulteriore stretta nel codice della strada : ritiro della ... (ilgiornale)

«Mi sento impotente difronte ad una società in cui la violenza è diventata sinonimo di divertimento» . Lasciano l'amaro in bocca le parole della mamma di una ... (quotidianodipuglia)

Antonella Mosetti parla della figlia Asia Nuccetelli: «Attacchi inutili a lei forse per colpire me. Ora fa un lavoro normalissimo»: Antonella Mosetti e la figlia Asia Nuccetelli sono sempre state molto legate tra loro e, se un tempo comparivano insieme in televisione e in vari reality o programmi, ora è da un po' che la 27enne non ...leggo

Clima, lo sfogo della sindaca Conti: “Basta consumismo, il tempo sta scadendo”: Esordisce così, in un lungo post su Facebook, la sindaca di San Lazzaro di Savena Isabella Conti. Conti parla della lunga siccità che sta colpendo Barcellona, ormai costretta a razionare l’acqua, e il ...bolognatoday

Ladri nella casa di due coniugi ottantenni. sfogo del figlio: «Basta, è la decima volta»: Alzate Brianza Colpo di sera in via Foscolo, nella frazione Verzago. Il bottino: gioiellini in oro. Il racconto: «Hanno scavalcato la recinzione e forzato la maniglia. Papà se li è trovati davanti» ...laprovinciadicomo