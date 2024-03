LIVE Sci di fondo | Team sprint Lahti 2024 in DIRETTA | coppia inedita per l’Italia con Barp e Pellegrino

(Di venerdì 1 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alladellaa tecnica classica in programma a(Finlandia), valida per la Coppa del Mondo 2023-. Dopo la trasferta americana, inizia un weekend lungo per il massimo circuito internazionale che vedrà oggi, venerdì 1 marzo unain classico, una individuale di 20 chilometri in classico domani, sabato 2 marzo e unaa skating in conclusione domenica 3 marzo. La stella è sicuramente Federicoche andrà a caccia di un altro podio (o anche più di uno, visto che gradisce il contesto finlandese). Con lui spazio a Elia, Simone ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom Gigante maschile in programma ad Aspen ... (oasport)

LIVE Sci alpino, Gigante Aspen 2024 in DIRETTA: prosegue la caccia ai record di Odermatt: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dello slalom gigante maschile in programma ad Aspen (Stati Uniti), valido per la Coppa del Mondo 20 ...oasport

LIVE Sci di fondo, Team sprint Lahti 2024 in DIRETTA: l’Italia si affida a Pellegrino e Barp: Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della team sprint a tecnica classica in programma a Lahti (Finlandia), valida per la Coppa del Mondo 2023-2024. Dopo la trasferta ...oasport

Calendario degli eventi sportivi di Marzo 2024. Elenco dei principali appuntamenti "Altri Sport": Ecco il calendario dei principali Eventi Sportivi di marzo 2024, esclusi quelli di Calcio. Dallo Sci al Motocross, dal Golf al Ciclismo. Ecco le emozioni sportive da vivere, giorno dopo giorno. Ecco ...news.superscommesse