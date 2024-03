LIVE Sci alpino | Seconda prova Kvitfjell 2024 in DIRETTA | DIRETTA | il maltempo darà una tregua o salta tutto il fine settimana?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 1 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alladelladella discesa libera di(Norvegia), valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci2023-. Il meteo non dàneanche in Scandinavia, e dopo il primo allenamento cancellato ieri oggi è fondamentale riuscire a disputare il training per non perdere la possibilità di effettuare la discesa prevista per sabato. Ma le previsioni sono tutt’altro che favorevoli. Un vero calvario che continua, il Circo Bianco declinato al femminile non riesce quasi più a portare a termine delle gare veloci. Le cancellazioni già dilagano, e anche il ...