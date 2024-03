LIVE Sci alpino | Gigante Aspen 2024 in DIRETTA | Vinatzer mai così bene | De Aliprandini in top10 Della Vite aveva 3 decimi di vantaggio su Odermatt…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 1 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA LAPROVA DI DISCESA FEMMINILE A KVITFJELL DALLE 11.00 18.52 Terminati i primi 30start list, Simon Talacci (45) e Tobias Kastlunger (60) sono gli unici due azzurri presenti nell’ultima partelista di partenza. Ora Strasser. 18.50 Buona prestazione per Janutin, 14mo al traguardo a 1.69 da Odermatt. 18.50 97 centesimi di ritardo per Janutin a metà gara. 18.49 Sempre un po’ in ritardo di linea l’azzurro, il quale poi scivola via ed esce di scena prima dell’intermedio numero uno. Adesso spazio a Janutin. 18.48 20mo Read al traguardo, il nordamericano è staccato di 2.63 da Odermatt. Ora Hannes Zingerle. 18.47 Si fa scaricare dal dosso Read, il canadese paga 1.68 a metà ...