LIVE Sci alpino | Gigante Aspen 2024 in DIRETTA | pochi minuti al via della seconda manche

(Di venerdì 1 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA LAPROVA DI DISCESA FEMMINILE A KVITFJELL DALLE 11.00 20.51 Per continuare la propria serie di vittorie Odermatt è chiamato a superarsi. Lo svizzero ha vinto le ultime 10 gare in, di cui 7 in questa stagione. Per lui l’obiettivo è diventare il secondo atletastorica a mettere a segno una stagione perfetta in questa disciplina. 20.48 Ci sono 9 atleti racchiusi in poco più di un secondo, motivo di grande spettacolo. In generale ci sono distacchi molto serrati, che potrebbero permettere grandi rimonte. 20.45 Queste le prime 30 posizioniprima: 1 ODERMATT Marco SUI 1:05.09 2 STEEN OLSEN Alexander NOR 1:05.21 +0.12 3 MEILLARD Loic ...