LIVE Sci alpino | Gigante Aspen 2024 in DIRETTA | azzurri sognano in grande | Odermatt per continuare il filotto

I PETTORALI DI PARTENZA LADELLA PROVA DI DISCESA FEMMINILE A KVITFJELL DALLE 11.00 20.42 Glisperano di non ripetere quanto fatto settimana scorsa neldi Palisades Tahoe. In quella gara tre italiani chiusero la prima manche a ridosso della top 10, salvo poi gettare tutto alle ortiche nella seconda prova. 20.39 L'Italia sogna inin questa seconda manche. La formazione azzurra ha piazzato due atleti, Alex Vinatzer e Luca De Aliprandini, in top 10 nella prima metà di questa gara, entrambi con buone possibilità di lottare per le posizioni che contano. 20.36 L'uomo da battere sarà ancora una volta Marco. Lo svizzero ha chiuso in prima posizione la prima manche di ...