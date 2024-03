LIVE – Mondiali atletica indoor Glasgow 2024 | sessione serale in DIRETTA

(Di venerdì 1 marzo 2024) Latestualedelladi venerdì 1 marzo deidileggera, in corso di svolgimento afino a domenica 3 marzo. Si apre il sipario sulla rassegna iridata, con le prime medaglie assegnate dalla finale del lancio del peso maschile e dei 60 metri maschili. Riflettori puntati per quanto riguarda l’Italia sui due pesisti Leonardo Fabbri e Zane Weir e sui due velocisti Chituru Ali e Samuele Ceccarelli. L’appuntamento con le gare del pomeriggio è a partire dalle ore 20.00 di venerdì 1 marzo all’Emirates Arena della città scozzese. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedelladi ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -3.50 Grande parata di Carpita, che non si fa sorprendere dal rimbalzo del pallone, intercettandolo con la mano di ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Mondiali di Atletica indoor in ... (oasport)

LIVE Atletica, Mondiali indoor 2024 in DIRETTA: subito Ali, Tecuceanu e Ceccarelli, attesa per Fabbri e Weir: Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Mondiali di atletica indoor in programma a Glasgow in Scozia. Prima giornata di gare con ben cinque finali in programma e ...oasport

Calendario atletica oggi, orari Mondiali indoor 2024: programma 1° marzo, tv, streaming, italiani in gara: Oggi venerdì 1° marzo incominciano i Mondiali Indoor 2024 di atletica leggera ... e la fascia orario 20.30-21.00); diretta streaming su Rai Play; diretta LIVE testuale su OA Sport. Gli orari sono ...oasport

Atletica, SEBASTIAN COE:" Mondiali 2027 a Pechino, LA CINA è UN GRANDE MERCATO COMMERCIALE": Dodici anni dopo i Mondiali di atletica del 2015, Pechino ospiterà ancora una volta un grande evento sportivo internazionale. Il presidente di World Athletics, Sebastian Coe ha affermato che la scelta ...sportmediaset.mediaset